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В Иванове сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении изнасилования прошлых лет

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ивановской области задержан гражданин, совершивший тяжкое преступление в 1994 году - изнасилование, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетних.

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