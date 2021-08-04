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«Остров Назино»: заключенные занимались каннибализмом с благословения сталинского режима (Sasapost, Египет)

«Остров Назино»: заключенные занимались каннибализмом с благословения сталинского режима (Sasapost, Египет)

Назинская трагедия — одна из самых страшных страниц советской истории. Всего за несколько недель, с мая по июнь 1933 года, на острове в Томской области умерли от голода 5 тысяч человек.

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