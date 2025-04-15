Почему новосёлов заставят платить за износ домов, которые ещё не старые? «Готовьте свои кошельки, поборы увеличат» — так…Сообщение Жильцам новостроек готовят «налог на бетон»: как реформа капремонта ударит по кошелькам? появились сначала на Ежедневные новости.