Михаил Иванов рассказал, какие иконы и мощи святых нельзя хранить дома из-за утраты вида. Общественник объяснил, почему картины на библейские темы не место в красном углу и в каких условиях должна находиться настоящая святыня.
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