Недавно проведенное исследование Роскачества раскрыло темные стороны рынка растительных масел. Эксперты проанализировали 57 марок масел и обнаружили ряд… Не берите даже по акции: это растительное масло внесено в черный список .
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