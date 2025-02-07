В ГД предложили компенсировать многодетным пошлину при ввозе автомобиля в РФ

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов направил письмо премьеру России Михаилу Мишустину, предложив компенсировать многодетным семьям таможенную пошлину при ввозе на территорию РФ автомобиля.
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