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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рикельме о Месси: «Он сыграет на следующем чемпионате мира – нет сомнений, он просто обязан. Он много выиграл, но хочет побеждать дальше»

«Месси постоянно переизобретает себя. Никогда не знаешь, на что он способен. И у меня нет сомнений, что он будет играть на следующем чемпионате мира, он просто обязан играть.

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