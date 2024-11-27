Три человека погибли в лобовом ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

Подробности дорожного происшествия рассказали 27 ноября в Госавтоинспекции региона. По предварительным данным, автомобиль Toyota Windom двигался по Октябрьскому мосту с левого берега на правый, в направлении ул.
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