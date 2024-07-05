Рассадниками радикального ислама в Дагестане стали ММА-клубы. Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, заявили в пресс-службе партии.
Террорист с партбилетом — ничего необычного
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Что ещё раз подтверждает, что в различные политические партии идут не только идейные люди (которых там обычно не много), но и в большинстве своем различные чинодралы, хапуги, откровенное ворье, аферисты и, как оказывается, террористы...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии