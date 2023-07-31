Темы дня

125 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Он был прекрасным исполнителем на посту в МЧС. Его все обожали и чуть ли не в президенты пророчили. Лучше бы он там и...Заметка в The Sun...
  • Вадим Кузнецов
    Правильно ли я понял, что если этот геноцид поводят казахи, то в нем нет ничего дурного? И все же - чем Вас не устраи...Новый перспективн...
  • Walery
    Интересно как ты получишь образование и специальность на своем языке? В смысле диплом то получишь (купишь),  а как ра...Новый перспективн...

Заметка в The Sun по поводу визита Шойгу в КНДР. Злость, зависть и бессилие

Заметка в The Sun по поводу визита Шойгу в КНДР. Злость, зависть и бессилие

Я, безусловно, люблю подтроллить западный мир, но наше уважаемое правительство, конечно же, делает это гораздо утончённей и эффективней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
да пусть  кастрюлеголовый оборванец от зависти и злобы хоть разок пятаком своим хрюкнит, они ж без хрюканины подохнут просто  ,им же тогда корытного пойла с отрубями никто не даст пожрать,вот и зарабатывают чушканы на похлебку !😜😅😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ответить
44 мин.
Анастасия Гончарова
полное очко этому защеканцу нашыряли ,по модному,по западному чпок чпок под свинячийй хвост,вот он и ловит кайф пидарасина!!!👍👍👍👍😀😜😅😅😅😅😂😂😂😂😂🤣🤣
Ответить
35 мин.
Владимир Козлов
Он был прекрасным исполнителем на посту в МЧС. Его все обожали и чуть ли не в президенты пророчили. Лучше бы он там и оставался.
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх