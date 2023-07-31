Заметка в The Sun по поводу визита Шойгу в КНДР. Злость, зависть и бессилие

Анастасия Гончарова да пусть кастрюлеголовый оборванец от зависти и злобы хоть разок пятаком своим хрюкнит, они ж без хрюканины подохнут просто ,им же тогда корытного пойла с отрубями никто не даст пожрать,вот и зарабатывают чушканы на похлебку !😜😅😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Анастасия Гончарова полное очко этому защеканцу нашыряли ,по модному,по западному чпок чпок под свинячийй хвост,вот он и ловит кайф пидарасина!!!👍👍👍👍😀😜😅😅😅😅😂😂😂😂😂🤣🤣