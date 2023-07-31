Я, безусловно, люблю подтроллить западный мир, но наше уважаемое правительство, конечно же, делает это гораздо утончённей и эффективней.
Заметка в The Sun по поводу визита Шойгу в КНДР. Злость, зависть и бессилие
Комментарии
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Анастасия Гончарова
да пусть кастрюлеголовый оборванец от зависти и злобы хоть разок пятаком своим хрюкнит, они ж без хрюканины подохнут просто ,им же тогда корытного пойла с отрубями никто не даст пожрать,вот и зарабатывают чушканы на похлебку !😜😅😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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44 мин.
Анастасия Гончарова
полное очко этому защеканцу нашыряли ,по модному,по западному чпок чпок под свинячийй хвост,вот он и ловит кайф пидарасина!!!👍👍👍👍😀😜😅😅😅😅😂😂😂😂😂🤣🤣
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35 мин.
Владимир Козлов
Он был прекрасным исполнителем на посту в МЧС. Его все обожали и чуть ли не в президенты пророчили. Лучше бы он там и оставался.
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13 мин.
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