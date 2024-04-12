Протоиерею Николаю Данилевичу вручили подозрение по двум статьям УК

12 апреля заместителю главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерею Николаю Данилевичу СБУ вручила подозрение по двум статьям Уголовного Кодекса Украины, – сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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