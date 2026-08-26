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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юве» продает Перина в «Палермо» почти за 500 000 евро. Вратарь подпишет с клубом Серии Б 3-летний контракт

Вратарь « Ювентуса » Маттиа Перин продолжит карьеру в « Палермо ». Клуб Серии Б купит 33-летнего итальянца чуть менее чем за 500 000 евро и подпишет с ним 3-летний контракт, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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