Постапокалиптический градостроительный симулятор Endzone 2 выйдет в раннем дос...

Постапокалиптический градостроительный симулятор Endzone 2 выйдет в раннем доступе 26 августаПродолжение игры-симулятора на выживание Endzone 2 выйдет в раннем доступе для ПК в Steam и GOG 26 августа, объявили издатель Assemble Entertainment и разработчик Gentlymad Studios.