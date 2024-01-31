«Хотим мусульманскую Россию!». Скандальное заявление имама о будущем страны о «России не для русских»

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Комментарии
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Валерий Светлый
Думаю, ждать не стоит. Следует депортировать иноагента с экстремистскими призывами .
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6 час.
Caltar
Их жёны тоже в России,как и дети и родители! Они же не только семьями,а сразу аулами/кишлаками к нам прутся!
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6 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Руководству и правительству России нужно прекратить раздавать направо и налево гражданство прибывающим из Средней Азии мигрантам.
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1 час.

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