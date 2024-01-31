«Хотим мусульманскую Россию!». Скандальное заявление имама о будущем страны о «России не для русских»

Московский имам Ильдар Аляутдинов возложил на себя великую миссию по увеличению численности вымирающего населения РФ за счёт прибывающих мусульман.
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