«Тётка»: кого на самом деле так назвали русские

«Тетка» — одно из самых распространенных слов в лексиконе современного русского человека. Интересно, а откуда оно вообще взялось? Как родилось слово «тетка»? Если говорить о семейных отношениях, то традиционно теткой (или тетей) называют сестру отца или матери, а также жену дяди.