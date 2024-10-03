Жители пожаловались на стрельбу во дворе, но в полицию не обратились

Жильцы Новосибирской многоэтажки сообщили в соцсети, что неизвестные открыли стрельбу во дворе. В сети появилось сообщение о выстрелах около часа ночи 3 октября во дворе № 276 на улице Титова в Новосибирске.
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