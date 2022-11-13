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Александр Разумов – о матче против «Пармы»: «Понимаем, насколько важно реабилитироваться за проигрыш в Москве»

Форвард УНИКСа Александр Разумов накануне домашнего матча против «Пармы» отметил, что казанской команде важно реабилитироваться за недавнее поражение от ЦСКА (79:92).

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