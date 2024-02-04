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Песков заявил, что целые секторы экономики ФРГ теряют привлекательность

Песков заявил, что целые секторы экономики ФРГ теряют привлекательность

ТАСС/AP Photo/Michael Probst Целые секторы экономики Германии сейчас начали терять свою привлекательность и конкурентоспособность, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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