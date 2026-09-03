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Царьград

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Виктория Боня отправила дочь в школу во Франции, несмотря на протесты

Виктория Боня отправила дочь в школу во Франции, несмотря на протесты

Виктория Боня отправила 14-летнюю дочь Анджелину в школу во Франции, несмотря на ее недовольство. Девочка ранее училась дистанционно, но теперь родители решили, что ей нужно вернуться в учебное заведение для будущего поступления в университет.

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