Виктория Боня отправила 14-летнюю дочь Анджелину в школу во Франции, несмотря на ее недовольство. Девочка ранее училась дистанционно, но теперь родители решили, что ей нужно вернуться в учебное заведение для будущего поступления в университет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Си Цзиньпин посет...
- АП Кто тащит предате...
- Крах ВСУ: сокруши...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым