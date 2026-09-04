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Пронедра

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Три ключевых условия, чтобы получить двойную пенсию

Три ключевых условия, чтобы получить двойную пенсию

Разбираемся, кому положена вторая пенсия в России, какие требования нужно выполнить и почему размер выплаты часто разочаровывает.

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