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Кузма сравнял счет броском из-за дуги, Лаури смазал бросок на победу

Кузма сравнял счет броском из-за дуги, Лаури смазал бросок на победу

Форвард «Уизардс» Кайл Кузма стал автором спасительного 3-очкового в матче с «Хит». Кузма забросил при счете 101:101 за 14,9 секунды до сирены.

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