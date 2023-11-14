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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Власти Тюмени сокращают расходы на ремонт и оснащение детских садов

В проекте решения Тюменской городской Думы «О бюджете города Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованном на сайте администрации города, власти предусмотрели сокращение объемов финансирования текущих ремонтов и оснащения зданий детских садов.

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