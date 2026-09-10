Компания Volvo обновила свое долгоиграющее 40-е семейство[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Выпускаемый с 2017 года компактный кроссовер Volvo XC40 подвергся плановому рестайлингу четыре года назад, а чуть позже аналогичное обновление получили его электрические собратья — Volvo EX40 и купеобразный C40, который в 2024 году был переименован в EC40.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Наследник партэли...
- МП Названы бренды са...
- ДР Автоэксперт Хайце...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым