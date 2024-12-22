Я долго не могла понять, что происходит. В нашем окружении появилась одна женщина, которая стала навязываться к моему мужу.
Когда соперница становится навязчивой: история о граница
Комментарии
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Иван Ураганов
Не позорься и не звони ей.С мужем поговорила,он её заблокировал и всё на этомм.,успокойся.
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19 час.
Сергей Рубцовск
Расслабься, покатайся опять с коллегой назло врагам.
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17 час.
ВераВерная
От мужа прежде всего зависит исход этой ситуации. Почему ты должна выяснять с этой тёткой отношения? А мужику что, слабо с ней объясниться. Вот так, самому встретиться и расставить все точки над "i"? Заблокировал он её, а с чего они вообще общаться начали? Они коллеги? Работают вместе? Откуда эта тётка свалилась вообще? А у тебя что это за катания с мужиком? Информации с гулькин хрен, а советов просите. Рассказывать надо всё, а не выдавать только то, что самой хочется.
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16 час.
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