Когда соперница становится навязчивой: история о граница

ВераВерная

От мужа прежде всего зависит исход этой ситуации. Почему ты должна выяснять с этой тёткой отношения? А мужику что, слабо с ней объясниться. Вот так, самому встретиться и расставить все точки над "i"? Заблокировал он её, а с чего они вообще общаться начали? Они коллеги? Работают вместе? Откуда эта тётка свалилась вообще? А у тебя что это за катания с мужиком? Информации с гулькин хрен, а советов просите. Рассказывать надо всё, а не выдавать только то, что самой хочется.