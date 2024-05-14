Боевики неонацистских формирований рассказали, как сдались в плен российским военным

Военнослужащие группировки войск «Север» в ходе боевых действий в Харьковской области в ходе боев 10 мая захватили в плен боевиков неонацистских формирований «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Братство».
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