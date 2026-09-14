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Ивановские новости

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Как уроженец Плёса Олег Кокушкин сражался на Курской дуге

Как уроженец Плёса Олег Кокушкин сражался на Курской дуге

14 сентября 1943 года, 83 года назад, в бою у села Гайворон погиб уроженец Плёса, гвардии подполковник Олег Кокушкин.

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