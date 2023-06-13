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ЕБ
Елена Бреслова
говнюк он!
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Пусть все продажные иуды соберут чемоданы и очистят НАШУ РОДИНУ от своих грязных тушек!😷
ПРЕДАТЕЛЕЙ РОССИИ...
александр пасечник
...знать бы структуру и уровень инфекционной заболеваемости в подтопленном регионе..ясно что достанется...но одессе н...
Одесса пишет - !
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