NBC: Пентагон планирует вывести из Европы не менее 25 тысяч военных

Пентагон изучает вариант сокращения американского военного присутствия в Европе. Предполагается, что домой могут вернуть примерно 25 тысяч военнослужащих, а также передислоцировать боевые самолеты, корабли и различное вооружение, передает NBC News, ссылаясь на представителей официальных кругов.