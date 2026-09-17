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Газета.ру

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NBC: Пентагон планирует вывести из Европы не менее 25 тысяч военных

NBC: Пентагон планирует вывести из Европы не менее 25 тысяч военных

Пентагон изучает вариант сокращения американского военного присутствия в Европе. Предполагается, что домой могут вернуть примерно 25 тысяч военнослужащих, а также передислоцировать боевые самолеты, корабли и различное вооружение, передает NBC News, ссылаясь на представителей официальных кругов.

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