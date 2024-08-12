Честь не дано сто раз приобретать.Она — одна. И после пораженьяЕе нельзя, как кофту, залатать. Эд. Асадов О ЧЕСТИ И ЛАМПАСАХ Плакат: Вѣстовой (http://t.
"Честь имею"
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Честь не дано сто раз приобретать.Она — одна. И после пораженьяЕе нельзя, как кофту, залатать. Эд. Асадов О ЧЕСТИ И ЛАМПАСАХ Плакат: Вѣстовой (http://t.
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