В недружественной России стране при жутком столкновении погибли пилоты истребителей

По словам президента Эммануэля Макрона, два французских пилота погибли после того, как их самолеты Rafale столкнулись в воздухе на востоке Франции в результате редкой аварии с участием новейшего военного самолета.
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