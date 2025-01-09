Apple планирует инвестировать $1 млрд в Индонезию для снятия запрета на iPhone 16

Apple предложила $1 млрд для строительства завода в Индонезии ради отмены запрета на iPhone 16. Министр промышленности Агус Гумиванг Картасасмита отметил, что вложения недостаточны для получения сертификата местного содержания.
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