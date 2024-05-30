Котов высказался о победе над Вавринкой на «Ролан Гаррос»

Павел Котов прокомментировал успех в матче второго круга «Ролан Гаррос». Российский теннисист Павел Котов поделился впечатлениями от победы во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» в матче со Стэном Вавринкой.