Маск сделал неожиданное заявление насчет задержания экс-замминистра обороны Британии

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал задержание бывшего заместителя министра обороны Великобритании и экс-члена парламента от Лейбористской партии Айвора Каплина по подозрению в педофилии.
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