Дорогие работники Новоаннинского КДК, Центра культуры и искусства! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть каждый новый день приносит вам вдохновение и радость от созидания.
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Дорогие работники Новоаннинского КДК, Центра культуры и искусства! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть каждый новый день приносит вам вдохновение и радость от созидания.