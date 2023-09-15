Собянин: на месте бывшей промзоны в СВАО построят спорткомплекс и скалолазный центр

Это позволит создать новые рабочие места В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом проекте развития бывшей промзоны «Огородный проезд», который будет включать в себя строительство спорткомплекса и скалолазного центра.
Это позволит создать новые рабочие места В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом проекте развития бывшей промзоны «Огородный проезд», который будет включать в себя строительство спорткомплекса и скалолазного центра.
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