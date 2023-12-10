В Израиле заявили, что интенсивные бои в Газе продлятся еще два месяца

Интенсивные бои, направленные против палестинского движения ХАМАС, продлятся в секторе Газа еще как минимум в течение двух месяцев, сообщает государственное радио Израиля Kan, ссылаясь на источник в политической системе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии