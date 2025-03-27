Активисты «Движения первых» из Подмосковья встретились с Владимиром Путиным

В Национальном центре «Россия» стартовал IV съезд «Движения первых». Более двух тысяч участников из 89 регионов страны приехали, чтобы обсудить инициативы, обменяться опытом и определить направления развития движения.
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