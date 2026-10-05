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Бизнес журнал. Урал

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Свердловская область опустилась в рейтинге благополучия населения

Свердловская область опустилась в рейтинге благополучия населения

Регион опустился с 79,65 до 78,85 баллов за год, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с 100 баллами.

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