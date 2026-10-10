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Русский Днепропетровск

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Реактивные «Герани» вывели Россию в лидеры мировой гонки беспилотников

Реактивные «Герани» вывели Россию в лидеры мировой гонки беспилотников

Андрей Резчиков 9 октября 2026 г., 11:40   Российская спутниковая группировка «Рассвет» после полноценного запуска может дать Москве серьезное преимущество в ….

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