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Астрономы открыли миллисекундный пульсар в редкой системе из 3 звёзд

Астрономы открыли миллисекундный пульсар в редкой системе из 3 звёзд

PSR J0435+3233 вращается с периодом 3,2 миллисекунды и замедляется примерно в 100 раз быстрее других миллисекундных пульсаров Млечного Пути Астрономы подтвердили, что миллисекундный пульсар PSR J0435+3233 входит в редкую тройную звёздную систему.

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