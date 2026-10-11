Астрономы открыли миллисекундный пульсар в редкой системе из 3 звёзд

PSR J0435+3233 вращается с периодом 3,2 миллисекунды и замедляется примерно в 100 раз быстрее других миллисекундных пульсаров Млечного Пути Астрономы подтвердили, что миллисекундный пульсар PSR J0435+3233 входит в редкую тройную звёздную систему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым