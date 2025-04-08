Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости прекратить удары по Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин «действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня», однако для достижения каких-либо договоренностей «предстоит ответить на целый ряд вопросов».
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