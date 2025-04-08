Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 075 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Не должна. По шариату ребенок должен воспитываться и находиться дома."Пусть едут в эти...
  • Владимир Лосев
    В Подмосковье уже давно (больше года) не видел в автобусах контролеров. Все русские, как правило, платят, а вот "неза...В Подмосковье уже...
  • Алик Гумер
    Не позволено , они слуги хозина страны - буржуазии !                         Их пинками под зад  или в тюрьму ..... е...Гнусные реалии: Ч...

Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости прекратить удары по Украине

Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости прекратить удары по Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин «действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня», однако для достижения каких-либо договоренностей «предстоит ответить на целый ряд вопросов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Этр хорошо,а зачем?
Ответить
6 час.
Амара Карпова
мне не интересен ответ усатого🤬Кто такой Трамп, что перед ним Россия должна отчитаться?🤬
Ответить
6 час.
Vladimir Lioubimcev
Россия прекратит удары по Украине ТОГДА, КОГДА ПОСЧИТАЕТ НУЖНЫМ!! И не Трампу диктовать, что делать России. А то губки трубочкой сделает и думает - всем &quot;приказ&quot;?!!
Ответить
2 час.
наверх