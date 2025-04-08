Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости прекратить удары по Украине

мне не интересен ответ усатого🤬Кто такой Трамп, что перед ним Россия должна отчитаться?🤬

Vladimir Lioubimcev

Россия прекратит удары по Украине ТОГДА, КОГДА ПОСЧИТАЕТ НУЖНЫМ!! И не Трампу диктовать, что делать России. А то губки трубочкой сделает и думает - всем "приказ"?!!