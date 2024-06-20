Макрон не пугал, французы в Одессе: Где и сколько есть солдат НАТО

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Захотелось 😠Микрону победоносной войны над Россией, напав на Приднестровье... не знаю как поступят российские военные в этом случае, но у них точно будет причина прицельно ударить по французской 🤭"победоносной "армии на подступах к Приднестровью - "а пусть не лезут"...