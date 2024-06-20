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Политический вестник

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  • Татьяна Маштакова
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Макрон не пугал, французы в Одессе: Где и сколько есть солдат НАТО

Макрон не пугал, французы в Одессе: Где и сколько есть солдат НАТО

Ставка на то, что Украина после серии побед в 2022 году благодаря западной помощи сможет самостоятельно нанести русской военной машине поражение на поле боя, не сработала.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Захотелось 😠Микрону победоносной войны над Россией, напав на Приднестровье... не знаю как поступят российские военные в этом случае, но у них точно будет причина прицельно ударить по французской 🤭&quot;победоносной &quot;армии на подступах к Приднестровью - &quot;а пусть не лезут&quot;...
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