Зарплаты педагогов вузов вырастут на 6,8% в 2027 году, на 6,9% в 2028 году и на 7,1% в 2029 году.Минобрнауки анонсировало индексацию зарплат вузовских педагогов в 2027-2029 годах.
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