Симоньян прокомментировала разрешение США на удары вглубь России: «Зря»

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала информацию о том, что Украина получила разрешение на использование западного дальнобольного оружия для ударов вглубь России.
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