Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не стал подписывать соглашение по полезным ископаемым, предложенное главой Минфина США Скоттом Бессентом, из-за неприемлемого подхода американской стороны к переговорам, «Он сказал: “Вы должны подписать его сейчас”.