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Зеленский объяснил отказ от сделки по ресурсам давлением со стороны США

Зеленский объяснил отказ от сделки по ресурсам давлением со стороны США

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не стал подписывать соглашение по полезным ископаемым, предложенное главой Минфина США Скоттом Бессентом, из-за неприемлемого подхода американской стороны к переговорам, «Он сказал: “Вы должны подписать его сейчас”.

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