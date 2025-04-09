Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не стал подписывать соглашение по полезным ископаемым, предложенное главой Минфина США Скоттом Бессентом, из-за неприемлемого подхода американской стороны к переговорам, «Он сказал: “Вы должны подписать его сейчас”.
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