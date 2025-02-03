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Позитив для оптимистов

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«Осталось полгода»: пугающее пророчество штатного оракула Белого дома начинает сбываться. Она ни разу не ошибалась

«Осталось полгода»: пугающее пророчество штатного оракула Белого дома начинает сбываться. Она ни разу не ошибалась

Поначалу рядовые американцы, а уж тем более мир, не воспринимали Джин Диксон всерьез. Все изменилось, когда она предсказала скорую смерть президента.

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АндрейБорков
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