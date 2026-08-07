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Сиквел «Майкла» планируют выпустить в конце 2027 года

Сиквел «Майкла» планируют выпустить в конце 2027 года

Lionsgate работает над сиквелом байопика о Майкле Джексоне и рассчитывает начать производство в конце 2026 или начале 2027 года Lionsgate работает над сиквелом байопика о Майкле Джексоне и рассчитывает начать производство в конце 2026 или начале 2027 года, сообщает Variety со ссылкой на главу кинонаправления студии Адама Фогельсона.

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