Сиквел «Майкла» планируют выпустить в конце 2027 года

Lionsgate работает над сиквелом байопика о Майкле Джексоне и рассчитывает начать производство в конце 2026 или начале 2027 года Lionsgate работает над сиквелом байопика о Майкле Джексоне и рассчитывает начать производство в конце 2026 или начале 2027 года, сообщает Variety со ссылкой на главу кинонаправления студии Адама Фогельсона.
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