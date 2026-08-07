Сиквел «Майкла» планируют выпустить в конце 2027 года

Lionsgate работает над сиквелом байопика о Майкле Джексоне и рассчитывает начать производство в конце 2026 или начале 2027 года Lionsgate работает над сиквелом байопика о Майкле Джексоне и рассчитывает начать производство в конце 2026 или начале 2027 года, сообщает Variety со ссылкой на главу кинонаправления студии Адама Фогельсона.