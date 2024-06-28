Лидеры стран ЕС согласовали кандидатов на ключевые посты в руководстве

Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатов на ключевые посты в руководстве ЕС. Главой европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля избрана премьер Эстонии Кайя Каллас, председателем Евросовета вместо Шарля Мишеля — бывший премьер Португалии Антониу Кошта.
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