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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Лидеры стран ЕС согласовали кандидатов на ключевые посты в руководстве

Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатов на ключевые посты в руководстве ЕС. Главой европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля избрана премьер Эстонии Кайя Каллас, председателем Евросовета вместо Шарля Мишеля — бывший премьер Португалии Антониу Кошта.

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