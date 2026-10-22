Снижению ключевой ставки в России препятствуют разные фактор, уверены Эксперты. Среди них: повышенная устойчивая инфляция, вторичные эффекты подорожания топлива и повышения тарифов, а также ожидаемый бюджетный импульс в конце года.
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