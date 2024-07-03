Германия и Испания готовятся к матчу 1/4 финала Евро-2024

Несмотря на высокий уровень футбола обеих сборных, полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган считает, что ключ к успеху в четвертьфинальном матче против испанцев кроется в умении сохранять спокойствие при потере мяча.
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